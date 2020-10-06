سياسة
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بعد خروجه من المستشفى.. ترمب يدعو مواطنيه إلى الخروج وعدم الاستسلام لكورونا
دعا الرئيس الأمريكي الشعب إلى الخروج "لكن مع توخي الحذر" رغم إصابته بفيروس كورونا وانتشار الوباء في بلاده، وانتقد منافسه جو بايدن هذه الدعوة التي عدّها تقليلاً من خطورة الفيروس.
بعد خروجه من المستشفى.. ترمب يدعو مواطنيه إلى الخروج وعدم الاستسلام لكورونا
ترمب يقول إنه يشعر بتحسن ويدعو المواطنين إلى الخروج "بحذر" / Reuters
6 أكتوبر 2020

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الثلاثاء، بعد قضائه أربعة أيام في المستشفى للعلاج من فيروس كورونا الذي لم يُشفَ منه بعد، دعوة إلى مواطنيه "للخروج" لكن مع "توخّي الحذر"، وذلك على الرّغم من وفاة أكثر من 210 آلاف أمريكي بالوباء.

وقال ترمب في رسالة مصوَّرة بثّها عبر تويتر فور عودته إلى البيت الأبيض: "لا تخافوا منه، ستهزمونه".

وأضاف: "لا تدعوه يسيطر على حياتكم، اخرجوا، توخّوا الحذر".

وفي ما يتعلق بإصابته شخصياً بالفيروس التي استدعت نقله إلى مستشفى عسكري في ضاحية واشنطن حيث مكث أربعة أيام، لفت الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة بعد أقلّ من شهر، إلى أنّه ربّما اكتسب "مناعة" ضدّ الفيروس.

وقال: "أنا الآن أفضل، وقد أكون منيعاً، لا أدري"، مشيراً إلى أنّه عندما أصيب بالفيروس "كنت على خط المواجهة الأول، لقد توليت القيادة، بصفتي قائدكم كان لزاماً عليّ أن أفعل ذلك، كنت أعلم أن هناك خطراً، أنّ هناك مجازفة، لكن لا بأس بهذا".

وأقرّ الرئيس الجمهوري بأنّه إثر إصابته بالفيروس "لم أشعر بأنني على ما يرام، وقبل يومين كان بإمكاني أن أخرج (من المستشفى)، لقد شعرت بأنني ممتاز، بأنني أفضل مما كنت عليه قبل عشرين عاماً".

وتابع ترمب رسالته إلى مواطنيه قائلاً: "لدينا أفضل الأدوية في العالم، كلّ شيء يسير بسرعة، كلّها (الأدوية) بصدد التصديق عليها، واللقاحات آتية بين لحظة وأخرى".

من جانبه انتقد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، ترمب مجدداً لتقليله من خطورة الفيروس.

وقال بايدن لشبكة NBC news: "آمل أن ينقل الرئيس، بعد أن اجتاز ما مر به -وأنا سعيد أنه يبدو على ما يُرام- الدرس الصحيح للشعب الأمريكي: الكمامات مهمة".

وجعل بايدن طريقة تعامل ترمب مع الجائحة محوراً أساسياً لحملته الانتخابية. وتمنى للرئيس الشفاء، لكنه قال إن إصابة ترمب بالمرض تؤكد مجدداً الحاجة إلى أخذ هذا الفيروس على محمل الجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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