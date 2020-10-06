سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020
أردوغان يقول إن حلف الناتو عليه أن يُظهِر تضامناً ملموساً مع تركيا / AA
6 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن على حلف الناتو أن يُظهِر تضامناً ملموساً مع تركيا، وغوتيريتش يوجه ثلاث رسائل لحل الأزمة الليبية

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أردوغان: حلف الناتو عليه أن يُظهر تضامناً ملموساً مع تركيا

    أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف الناتو عليه أن يُظهر تضامناً ملموساً مع تركيا كعضو في الحلف، وأبلغ أردوغان لدى لقائه الأمين العام للناتو أن تعاون بعض الحلفاء مع PKK/PYD/YPG الإرهابي ورعايتهم تنظيم كولن الإرهابي "قد سمّم تضامن الحلف". [TRT عربي]

    وأعلن أردوغان دعمه مبادرة حلف شمال الأطلسي "الناتو" للحد من مخاطر الحوادث في شرق البحر المتوسط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية، كما تناول الجانبان العلاقات التركية-الأطلسية والتطورات الإقليمية وعلى رأسها شرق المتوسط وليبيا وسوريا. [الأناضول]

    غوتيريتش يوجه 3 رسائل لحل الأزمة الليبية

      وجّه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ثلاث رسائل لحل الأزمة الليبية القائمة منذ سنوات، وقال إن "مستقبل ليبيا على المحك، وأدعو جميع الليبيين إلى مواصلة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار"، وأكد أنه يجب تنفيذ الالتزامات المتعهَّد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا (19 يناير/كانون الثاني الماضي) . [TRT عربي]

      وأكد غوتيريش أنه "يجب أن نجتمع معاً لتستعيد ليبيا قدرتها على توفير الخدمات الأساسية والأمن لسكانها، الذين تدهورت ظروفهم المعيشية باستمرار". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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