سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: على حلف الناتو إظهار تضامنه الملموس مع تركيا
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن تعاون بعض الحلفاء مع PKK/PYD/YPG الإرهابي، ورعايتهم لتنظيم غولن الإرهابي "قد سمّم تضامن الحلف".
أردوغان: على حلف الناتو إظهار تضامنه الملموس مع تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ / AA
5 أكتوبر 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن على حلف الناتو إظهار تضامنه الملموس مع تركيا كعضو في الحلف.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان استقبل أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا العلاقات التركية-الأطلسية والتطورات الإقليمية وعلى رأسها شرقي المتوسط وليبيا وسوريا.

وحسب البيان، أكد أردوغان دعمه لمبادرة الناتو للحد من مخاطر الحوادث شرقي المتوسط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية منذ البداية، على الرغم من السلوك السلبي لليونان.

وأشار إلى أن تركيا تواجه بمفردها تقريباً أزمة اللاجئين باسم أمن أوروبا والمنطقة برمتها، وهي الدولة الوحيدة في الحلف التي تبذل جهوداً صادقة لإعادة تأسيس التوازن في ليبيا.

وأضاف أن تركيا كما ترعى حقوقها ومصالحها تراعي حقوق حلفائها ومصالحهم، وتنتظر من بقية أعضاء الحلفاء إبداء الحساسية نفسها.

وذكر أن قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تطالب بانسحاب أرمينيا بشكل فوري ومن دون شروط مسبقة من أراضي أذربيجان المحتلة.

وأبلغ أردوغان الأمين العام للناتو أن تعاون بعض الحلفاء مع PKK/PYD/YPG الإرهابي ورعايتهم لتنظيم غولن الإرهابي "قد سمّم تضامن الحلف".

من جانبه، قال ستولتنبرغ إن لقائه مع الرئيس التركي "كان مثمراً".

وأوضح ستولتنبرغ أنه ناقش مع أردوغان المحادثات الفنية الجارية بين أنقرة وأثينا بخصوص التطورات الحاصلة شرقي البحر المتوسط.

وأضاف أنه تناول أيضاً مع أردوغان مسائل أمنية مختلفة.

ويشرف حلف شمال الأطلسي على المحادثات الفنية الجارية بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني بهدف التوصل إلى تسوية الخلافات القائمة شرقي المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us