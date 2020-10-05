قال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران الاثنين، إن بلاده تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، وإن عودتهم بشكل آمن وطوعي إلى بلاهم تتصدر أجندة تركيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته عبر فيديو كونفرانس في الاجتماع الـ71 للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشار قيران إلى ضرورة إحياء الجهود الدولية لعملية عودة اللاجئين بعد السيطرة على جائحة كورونا، معرباً عن قلق بلاده العميق إزاء الظروف التي يُجبر فيها طالبو اللجوء والنازحون على العيش، مشيراً إلى أن اللاجئين والنازحين تأثروا بشكل كبير من جائحة كورونا.

ولفت قيران إلى أن العديد من الدول لا يستطيع استكمال طلبات اللجوء في الوقت المناسب نتيجة السياسات الحدودية، مضيفاً أن هذا الوضع يسبب التأخير وأحياناً يتسبب في تعليق طلبات اللجوء.

وأكد قيران أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أحداث إعادة طالبي اللجوء بشكل مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1951.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا توفر الحماية الدولية لما يقرب من 4 ملايين لاجئ، ولا تزال منذ 6 سنوات تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حسب سيلين أونال، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتركيا.