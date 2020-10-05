سياسة
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لقاء مرتقب بين وزيرَي خارجية الإمارات وإسرائيل في برلين
قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن وزير الخارجية غابي أشكنازي سيلتقي نظيره الإماراتي في العاصمة الألمانية برلين يوم الثلاثاء، وسيزوران معاً "متحف الهولوكوست".
لقاء مرتقب بين وزيرَي خارجية الإمارات وإسرائيل في برلين
لقاء مرتقب بين وزيرَي خارجية إسرائيل والإمارات في ألمانيا غداً الثلاثاء  / Reuters
5 أكتوبر 2020

يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي الثلاثاء، الاجتماع بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في العاصمة الألمانية برلين، حسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية إن أشكنازي سيسافر الثلاثاء إلى ألمانيا، للقاء بن زايد الموجود حالياً في برلين.

ومن المقرر أن يزور الوزيران الإسرائيلي والإماراتي سوياً "متحف الهولوكوست" في برلين، حسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال موقع "واللا" العبري إن قمة ثلاثية ستُعقد بين أشكنازي وبن زايد ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بدعوة من الأخير.

وأشار إلى أن "ماس" طرح فكرة القمة خلال لقاء جمعه قبل أسبوعين بسفيرَي إسرائيل والإمارات لدى بلاده، من دون الإشارة إلى جدول أعمال القمة.

وإلى جانب القمة، سيلتقي وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات على انفراد "لبحث تقدم الاتصالات حول مختلف ملاحق اتفاقية السلام بين الدولتين بما في ذلك مجالات الطيران والتأشيرات والعلاقات الدبلوماسية والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والمياه والزراعة والطاقة وغيرها"، وفق المصدر ذاته.

وحسب الموقع العبري، سيقلع أشكنازي إلى برلين على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية سيجري إرسالها خصيصاً لاصطحابه والوفد الإسرائيلي.

وقد وقَّعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، وسط رفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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