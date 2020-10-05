سياسة
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وزير الدفاع التركي يبحث مع أمين حلف الناتو تطورات شرقي المتوسط وليبيا
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مباحثات مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، ناقشت آخر التطورات بمنطقة شرقي البحر المتوسط وليبيا.
وزير الدفاع التركي يبحث مع أمين حلف الناتو تطورات شرقي المتوسط وليبيا
وزير الدفاع التركي يبحث مع أمين عام حلف شمال الأطلسي التطورات في منطقة شرقي البحر المتوسط وليبيا / AA
5 أكتوبر 2020

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ التطورات في منطقة شرقي البحر المتوسط وليبيا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الاثنين، بأن أقار استقبل ستولتنبرغ في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، وبعد لقاء منفرد بين الطرفين، ترأَّس أقار اجتماع الوفدين وتبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص التطورات شرقي المتوسط وليبيا.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول أيضاً الاجتماع الفني السادس بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني الذي عُقد بمقر "الناتو".

وأكد أقار أهمية الوصول إلى تفاهم مشترك في المبادئ الأساسية في نهاية الاجتماعات بمقر الناتو، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة القائمة بين تركيا واليونان بالحوار من دون شروط مسبقة".

وأجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ زيارة إلى تركيا، التقى في مستهلها وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، انتهاء الاجتماع الفني السادس بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، سبقه الاجتماع الخامس يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

وسبق أن اتفق الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنُّب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشاكل العالقة، فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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