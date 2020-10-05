قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ الاثنين، إن الحلف يولي أهمية كبيرة لتركيا، وأنها قدمت مساهمات كبيرة لأمن الحلف المشترك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بمقر الخارجية التركية في أنقرة.

وأشار ستولتنبرغ إلى مساهمة تركيا في مكافحة جائحة كورونا، قائلاً: "قدمت تركيا مساهمات كبيرة للحلفاء خلال جائحة كورونا عبر تقديمها الدعم الكبير".

ولفت إلى أن تركيا إحدى الدول التي تقدم أكبر مساهمة لبعثة الحلف في أفغانستان، إضافة إلى توفير الظروف اللازمة للسلام، فضلاً عن المساهمة في كوسوفو والعراق ومكافحة الإرهاب.

وسيتوجه ستولتنبرغ الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، للقاء رئيس الوزراء كرياكوس ميتشوتاكيس، ووزير الخارجية نيكوس دندياس، ووزير الدفاع نيكوس باناغيوتوبولوس.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توتراً، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وتتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشاكل العالقة، فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.