سياسة
2 دقيقة قراءة
للمرة الثانية خلال يومين.. أرمينيا تقصف ثاني أكبر مدن أذربيجان
واصلت القوات الأرمينية قصف مناطق مدنية مأهولة في أذربيجان، بينها مدينة "كنجة" ثاني أكبر مدن البلاد للمرة الثانية خلال يومين.
للمرة الثانية خلال يومين.. أرمينيا تقصف ثاني أكبر مدن أذربيجان
الجيش الأرميني قصف مدينة هوراديز بمنطقة فضولي / AA
5 أكتوبر 2020

واصلت القوات الأرمينية قصف مناطق مدنية مأهولة في أذربيجان، بينها مدينة "كنجة" ثاني أكبر مدن البلاد للمرة الثانية خلال يومين.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان الاثنين، بأن الجيش الأرميني قصف مدينة هوراديز بمنطقة فضولي، وقرى في منطقة آغجه بدي، ومنطقتي غورانبوي وغويغول.

وأضافت أن أرمينيا قصفت أيضاً من داخل أراضيها مدينة كنجة ثاني أكبر مدن أذربيجان.

ويعد العدوان على كنجة هو الثاني للقوات الأرمينية بعد قصفها، الأحد، بسلاح المدفعية والصواريخ.

وفي وقت سابق الاثنين قصفت قوات أرمينية بسلاح المدفعية مدن يلقان وبردة وترتر الأذربيجانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن قوات أرمينية قصفت بسلاح المدفعية مدن يلقان وبردة وترتر.

وأضافت أن القوات الأرمينية تواصل عدوانها على المناطق المأهولة في أذربيجان.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على الاعتداءات الأرمينية نفذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us