واصلت القوات الأرمينية قصف مناطق مدنية مأهولة في أذربيجان، بينها مدينة "كنجة" ثاني أكبر مدن البلاد للمرة الثانية خلال يومين.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان الاثنين، بأن الجيش الأرميني قصف مدينة هوراديز بمنطقة فضولي، وقرى في منطقة آغجه بدي، ومنطقتي غورانبوي وغويغول.

وأضافت أن أرمينيا قصفت أيضاً من داخل أراضيها مدينة كنجة ثاني أكبر مدن أذربيجان.

ويعد العدوان على كنجة هو الثاني للقوات الأرمينية بعد قصفها، الأحد، بسلاح المدفعية والصواريخ.

وفي وقت سابق الاثنين قصفت قوات أرمينية بسلاح المدفعية مدن يلقان وبردة وترتر الأذربيجانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن قوات أرمينية قصفت بسلاح المدفعية مدن يلقان وبردة وترتر.

وأضافت أن القوات الأرمينية تواصل عدوانها على المناطق المأهولة في أذربيجان.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على الاعتداءات الأرمينية نفذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".