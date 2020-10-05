سياسة
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أذربيجان.. تحرير 22 منطقة سكنية من الاحتلال الأرميني
أفاد بيان لوزارة الدفاع التركية نقلاً عن مصادر أمنية أذربيجانية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية تمكنت من تحرير 22 منطقة سكنية من الاحتلال الأرميني، وفي مقدمتها مدينة جبرائيل الاستراتيجية بإقليم "قره باغ".
أذربيجان.. تحرير 22 منطقة سكنية من الاحتلال الأرميني
وزارة الدفاع التركية نقلاً عن مصادر أذربيجانية تعلن تحرير الجيش الأذربيجاني 22 منطقة سكنية حتى اليوم من الاحتلال الأرميني / AA
5 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحرير الجيش الأذربيجاني 22 منطقة سكنية حتى اليوم من الاحتلال الأرميني، خلال الهجوم المضاد سعياً لتحرير أراضي البلاد من الاحتلال.

وأفاد بيان للوزارة الاثنين نقلاً عن مصادر أمنية أذربيجانية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية تمكنت من تحرير 22 منطقة سكنية من الاحتلال الأرميني، وفي مقدمتها مدينة جبرائيل الاستراتيجية بإقليم "قره باغ".

وأشار إلى تحرير كل من المناطق والقرى "قره هان بيلي" و"مهديلي" و"قويجاك" و"تشا قرلي" و"بيوك مرجانلي" و"محموتلو" وغيرها من القرى.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجان، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على الاعتداءات الأرمينية نفذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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