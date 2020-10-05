جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، تأكيده تقديم بلاده كل أشكال الدعم من أجل رخاء الشعب الليبي.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الوفدان التركي والليبي الأحد، في قصر وحيد الدين بإسطنبول، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأكد أردوغان عزم تركيا على تعزيز علاقاتها مع حكومة الوفاق الممثل الشرعي لليبيا.

وأشار إلى أهمية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بالمتوسط، في الأمم المتحدة.

وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة عمر جليك، وكبير مستشاري الرئيس سفر طوران.

أما من الجانب الليبي فشارك وزراء الخارجية محمد سيالة، والتخطيط طاهر الجهيمي، والداخلية فتحي باشاغا، والدفاع صالح نمروش، والمالية فراج أبو مطري، ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي.