قال أطباء لا يشاركون في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الكشف عن أنه بدأ بتناول عقار ديكساميثازون، وهو ستيرويد يستخدم على نطاق واسع في مكافحة أمراض أخرى لتقليل الالتهابات، دليل على أنه عانى من أعراض شديدة.

وقال الفريق الطبي لترمب يوم الأحد إن الرئيس بدأ بتناول عقار ستيرويد بعد معاناته من انخفاض في مستوى الأكسجين، لكن حالته تحسنت ويمكنه الخروج من المستشفى يوم الاثنين.

وقال الدكتور دانيال ماكويلن المتخصص في الأمراض المعدية بمستشفى ومركز لاهي في برلنجتون بولاية ماساتشوستس: "ما سمعته في المؤتمر الصحفي يشير إلى أن الرئيس لديه مرض أشد من الصورة المتفائلة المرسومة".

وتقول جمعية الأمراض المعدية بأمريكا إن ديكساميثازون مفيد لمرضى الحالات الحرجة والشديدة من كورونا الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي. لكن الدراسات تشير إلى أن العقار غير مفيد، وربما يكون ضاراً، بالنسبة إلى الأفراد الذين لديهم أعراض متوسطة.

ونُقل ترمب بمروحية من البيت الأبيض إلى مستشفى يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أميش أدالجا المتخصص في الأمراض المعدية بجامعة جون هوبكينز، إنه إذا أصبح ترمب في غنى عن الأكسجين الإضافي ويقدر على العودة إلى أنشطته المعتادة، فإن من الممكن لأطبائه السماح له بالخروج من المستشفى.

وأضاف قائلاً: "السؤال الأهم هو هل توجد مخاطر حدوث تدهور؟ أو هل هو على مسار جيد؟".

ويتسم كورونا في الغالب بمرحلتين: الأولى هي العدوى الفيروسية ذاتها، ويمر البعض بالمرحلة الثانية وتتسم برد فعل مبالغ فيه من قبل الجهاز المناعي للجسم والذي قد يتسبب في تلف بعض الأعضاء.

وقال الدكتور ستيوارت كوهين رئيس وحدة الأمراض المعدية بمركز يو.سي ديفيد هيلث في كاليفورنيا: "يحقق الناس نوعاً من التقدم البطيء لفترة تصل إلى أسبوع..، ثم ينقلب كل شيء سريعاً جداً...، من الصعب دوماً أن تتوقع مع من سيحدث ذلك".

ويقول الأطباء إن بوسع مرضى كورونا الذين يتفاعلون جيداً مع العلاج مغادرة المستشفى سريعاً نسبياً لكنهم يبقون بحاجة إلى المتابعة.

وقال الدكتور راجيش غاندي طبيب الأمراض المعدية بمستشفى ماساتشوتس العام في بوسطن: "بعض مرضى كورونا يعانون أعراضاً شديدة، ومنها صعوبات في التنفس ومضاعفات أخرى لنحو أسبوع بعد ظهور أول الأعراض".