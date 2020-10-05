سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020
رئيس أذربيجان يعلن شروط بلاده لوقف عملياتها ضد أرمينيا في قره باغ / Reuters
5 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

رئيس أذربيجان يعلن شروط بلاده لوقف عملياتها ضد أرمينيا في قره باغ، وتركيا تحذر من مشروع قانون فرنسي يرسّخ معاداة الإسلام.

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رئيس أذربيجان يعلن شروط بلاده لوقف عملياتها ضد أرمينيا في قره باغ

    أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شروط بلاده لوقف عملياتها العسكرية ضد أرمينيا في إقليم قره باغ، جاء ذلك في خطابه للشعب إثر تحرير الجيش الأذربيجاني مدينة جبرائيل الاستراتجية بإقليم قره باغ، من الاحتلال الأرميني. [TRT عربي]

    وقال علييف إن أذربيجان تشترط من أجل وقف عملياتها العسكرية في إقليم قره باغ انسحاب الجيش الأرميني من أراضيها، و إعلان نيكول باشينيان (رئيس الوزراء الأرميني) اعترافه بوحدة الأراضي الأذربيجانية، واعتذاره من الشعب الأذربيجاني، واعترافه بأن قره باغ ليست أرضاً أرمينية. [الأناضول]

    تركيا تحذر من مشروع قانون فرنسي يرسّخ معاداة الإسلام

    انتقدت وزارة الخارجية التركية مشروع قانون فرنسي يستهدف الجالية المسلمة تحت اسم "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه لا يحق لأحد الحديث عن الإسلام "الذي يحمل معناه السلام"، في إطار مقاربات خاطئة وتحت مسميات "التنوير". [TRT عربي]

    وأكد بيان الخارجية االتركية أنّ التوهّم بالسيطرة على المجتمعات المهاجرة من خلال مصطلحات مثل "التنوير"، و"الإسلام الأوروبي" و"الإسلام الفرنسي"، مناقض ومخالف للقيم الإنسانية والقانونية، وشدد على أن الدولة لا يحقّ لها التدخل في معتقدات الأشخاص عبر القوانين. [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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