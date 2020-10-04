حذّرت وزارة الدفاع التركية، إرهابيي PKK/PYG المتعاونين مع الإرهابيين الأرمينيين، في قتل المدنيين الأذربيجانيين الأبرياء، من حتمية هزيمتهم في حال عدم مغادرتهم للمنطقة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع عقب مؤتمر صحفي، عقدته مسؤولة العلاقات الإعلامية في الوزارة شبنم آقطوب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وفي مستهل حديثها للصحفيين، ذكّرت آقطوب، بأن أرمينيا تحتل 20% من أراضي أذربيجان، وأنها اعتدت في 12 يوليو/تموز و21 سبتمبر/أيلول الماضيين على منطقة طووس شمال غربي أذربيجان.

وقالت آقطوب: "أرمينيا التي ارتكبت مجزرة خوجالي الوحشية قبل 30 عاماً بحق الأطفال والنساء، تقف اليوم عائقاً أمام تحقيق السلام في المنطقة".

وأردفت: "في 27 سبتمبر/أيلول خرقت أرمينيا أمام مرأى العالم، وقف إطلاق النار، وقصفت مناطق المدنيين ومواقع أذربيجانية بالأسلحة الثقيلة".

وطالبت الوزيرة أرمينيا بوقف اعتداءاتها على الفور، وإعادة المقاتلين المرتزقة والإرهابيين الأجانب من حيث جلبتهم، والانسحاب الكامل من الأراضي الأذربيجانية.

وكذبت آقطوب ادعاءات أرمينيا، باستخدام مقاتلات وطائرات بدون طيار تركية ضدها، وأكدت أنها ادعاءات لا تستند لأي دلائل.

وأكدت أنّ الجيش الأذربيجاني يتمتع بالقوة، وقادر على تحرير أرضه بنفسه.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على الاعتداءات الأرمينية، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

وحول مكافحة الإرهاب أكدت مسؤولة العلاقات الإعلامية بوزارة الدفاع التركية أنّ العمليات الأمنية ضد إرهابيي PKK داخل البلاد وخارجها أسفرت، عن تحييد 953 إرهابياً منذ بداية العام الحالي، بينهم 128 في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.