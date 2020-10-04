وصف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قصف الجيش الأرميني المدنيين في مدينة كنجة الأذربيجانية، بأنه جريمة بحق الإنسانية.

وأكد في تغريدة له على تويتر، أن استهداف المدنيين كان مقصوداً من قبل أرمينيا، نظراً لبعد مدينة كنجة عن الحدود 70 كيلومتراً.

وأدان أوقطاي بشدة الاعتداء الذي استهدف المدنيين واصفاً إياه بالسافل، وشدد على وقوف تركيا حكومة وشعباً إلى جانب الشعب الأذربيجاني في قضيته العادلة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمينية تواصل قصف مدنها وقراها، مؤكدة أن فصائل عسكرية أرمينية قصفت مدينة كنجة ومناطق فضولي وآغدام وترتر بإقليم قره باغ المحتل، بسلاح المدفعية والصواريخ من داخل الأراضي الأرمينية.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على الاعتداءات الأرمينية، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، حسب ما أعلنته باكو.

ومنذ العام 1992، تحتل أرمينيا نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".