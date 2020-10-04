سياسة
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بورصات الخليج.. مكاسب قوية للكويت وهبوط حاد في السعودية والإمارات
في أول جلسة تداول في الأسواق الخليجية، بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفيروس كورونا، أغلقت مؤشرات بورصات الخليج على تباين، بارتفاع ثلاث أسواق تقدمتها سوق الكويت بمكاسب قوية، وتراجعت في أربع بقيادة السعودية.
بورصات الخليج.. مكاسب قوية للكويت وهبوط حاد في السعودية والإمارات
بورصة الكويت تتقدم بمكاسب قوية في مؤشرات بورصات الخليج والسعودية تشهد تراجعاً / AA
4 أكتوبر 2020

أغلقت مؤشرات بورصات الخليج خلال أولى جلسات الأسبوع على تباين، بارتفاع ثلاث أسواق تقدمتها سوق الكويت بمكاسب قوية، وتراجعت في أربع بقيادة السعودية.

وتعتبر هذه أول جلسة تداول في الأسواق الخليجية، بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفيروس كورونا، الجمعة، تبعه هبوط حاد في الأسهم الأمريكية وأسعار النفط الخام.

وهوت أسعار الخام 4%، الجمعة، لتنهي التعاملات على خسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجل المؤشر الرئيس في سوق الكويت مكاسب قوية في أول جلسة تداول، بعد إغلاق لثلاث جلسات، حداداً على أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي الثلاثاء الماضي.

وأغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 3.06% إلى 6205.27 نقاط، مدعوماً بارتفاع أغلب الأسهم المدرجة، بقيادة سهم "الفنادق" الذي ارتفع بنسبة 31.083%، والأولى للاستثمار بنسبة 26.35%، وبنك الكويت الوطني بنسبة 4.84%.

في المقابل، تكبد مؤشر السوق السعودية "تداول" خسائر كبيرة، منخفضاً بنسبة 1.41% إلى 8177.76 نقطة، وهوى سهم عملاق النفط أرامكو بنسبة 1.82%، ونزل سهما مصرف الراجحي وسابك بنسبة 1.37% و0.90% على الترتيب.

في الإمارات، هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.93% إلى 2244.63 نقطة، وقاد الخسائر سهم الخليج للملاحة منخفضاً 5%، كما نزل سهما بنكي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني 2.08% و1.41% على الترتيب.

جاءت خسائر مؤشر دبي، بعد يوم من إعلان تصفية شركة "أرابتك"، في خطوة تعكس أزمة قطاع العقارات في الإمارة.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.02%، مدعوماً بارتفاع سهمي بنكي أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي 1.07% و0.71% على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.52% إلى 9953.51 نقطة، وقاد التراجع سهم المتحدة للتنمية منخفضاً بنحو 2% ، كما نزل سهما كهرباء وماء قطر وبنك قطر الوطني 1.66% و0.61% على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.54% إلى 3595.11 نقطة، وقاد الخسائر سهم مسقط للتمويل منخفضاً 4.26%، كما نزل سهما الغاز العمانية وبنك مسقط 1.90% و1.66% على الترتيب.

كانت بورصة عمان مغلقة الأربعاء والخميس، حداداً على وفاة أمير الكويت الراحل.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.27% إلى 1436.29 نقطة، وقاد المكاسب سهما البنك الأهلي المتحد ألمنيوم البحرين "ألبا" مرتفعين 1.30% و0.25% على الترتيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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