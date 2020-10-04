سياسة
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رئيس أذربيجان يعلن شروط بلاده لوقف عملياتها ضد أرمينيا في "قره باغ"
حرر الجيش الأذربيجاني مدينة جبرائيل الاستراتجية بإقليم "قره باغ" وبعض القرى الأخرى من الاحتلال الأرميني.
رئيس أذربيجان يعلن شروط بلاده لوقف عملياتها ضد أرمينيا في "قره باغ"
إلهام علييف: أذربيجان تشترط من أجل وقف عملياتها العسكرية في "قره باغ"، انسحاب الجيش الأرميني من أراضيها / AA
4 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، شروط بلاده لوقف عملياتها العسكرية ضد أرمينيا في إقليم "قره باغ".

جاء ذلك في خطابه للشعب، إثر تحرير الجيش الأذربيجاني مدينة جبرائيل الاستراتجية بإقليم "قره باغ"، من الاحتلال الأرميني.

وقال علييف إن أذربيجان تشترط من أجل وقف عملياتها العسكرية في إقليم "قره باغ"، انسحاب الجيش الأرميني من أراضيها.

وأضاف: "إلى جانب إعلان نيكول باشينيان (رئيس الوزراء الأرميني)، اعترافه بوحدة الأراضي الأذربيجانية، واعتذاره للشعب الأذربيجاني، واعترافه بأن قره باغ ليست أرضاً أرمينية".

كما اشترط علييف أن يحدد باشينيان، موعد انسحاب القوات الأرمينية من "قره باغ".

كما أعلن الرئيس الأذربيجاني تحرير جيش بلاده مدينة جبرائيل الاستراتجية بإقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وقال علييف في تغريدة على "تويتر": "اليوم تمكن جيش أذربيجان من تحرير مدينة جبرائيل وبعض القرى الأخرى من الاحتلال الأرميني، يعيش جيش أذربيجان، قره باغ لأذربيجان".

وفي وقت سابق الأحد، نقلت وزارة الدفاع التركية عن مصادر أذربيجانية موثوقة، تحرير الجيش الأذربيجاني مدينة جبرائيل الاستراتيجية في إقليم قره باغ، بعد تحرير قرى مرجانلي ومراليان وشيباي.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على الاعتداءات الأرمينية، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ العام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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