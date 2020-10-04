سياسة
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قوات أرمينية تقصف مدينة أذربيجانية ومناطق محتلة بقره باغ
قالت أذربيجان اليوم الأحد إن قوات أرمينية قصفت مدينة غانجا ثانية كبرى مدنها، في تصعيد للحرب التي اندلعت قبل أسبوع في منطقة جنوب القوقاز. وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن قوات أرمينية تواصل قصف المدن والمناطق الأذربيجانية.
قوات أرمينية تقصف مدينة أذربيجانية ومناطق محتلة بقره باغ
قوات أرمينية تواصل قصف المدن والمناطق الأذربيجانية / Reuters
4 أكتوبر 2020

قصفت قوات أرمينية، الأحد، مدينة غانجا الأذربيجانية ومناطق محتلة في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن قوات أرمينية تواصل قصف المدن والمناطق الأذربيجانية.

وأكدت أن قوات أرمينية قصفت مدينة غانجا الأذربيجانية، ومناطق فضولي وآغدام وترتر بإقليم قره باغ بسلاح المدفعية والصواريخ.

وأوضحت أن مدينة غانجا قُصفت من داخل الأراضي الأرمينية.

من جانبه قال وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، في تصريح، إن الهجمات التي تطول أذربيجان من داخل الأراضي الأرمينية تهدف إلى الاستفزاز وتوسيع منطقة الصراع.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على الاعتداءات الأرمينية نفذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تمكن خلاله من تحرير 6 قرى في منطقتي فضولي وجبرائيل من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره با غ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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