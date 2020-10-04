سياسة
4 دقيقة قراءة
ترحيب دولي وعربي بتوقيع أطراف سودانية اتفاق السلام النهائي
رحبت جهات عديدة من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عربية، بتوقيع أطراف سودانية اتفاق السلام النهائي في جوبا، وذلك بعدما وقع الاتفاق كل من الحكومة السودانية وممثلون عن عدة حركات مسلحة.
ترحيب دولي وعربي بتوقيع أطراف سودانية اتفاق السلام النهائي
توقيع اتفاقية السلام في جنوب السودان  / Reuters
4 أكتوبر 2020

رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي، السبت، بتوقيع أطراف سودانية اتفاق السلام النهائي، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

ووقع الاتفاق كل من الحكومة السودانية وممثلون عن عدة حركات مسلحة، بحضور رؤساء دول بينها تشاد وجوبا والصومال، وممثلين عن مصر وقطر والإمارات، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بوصفهم شهوداً وضامنين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريح مرئي مسجل: إن "اتفاق السلام بداية عهد جديد للسودانيين، وعلامة فارقة على طريق تحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة".

وأضاف أن الاتفاق "يتطلب التزاماً وتعاوناً مستمرين من الجميع لضمان التنفيذ الناجح".

وتابع: "احتفال اليوم له معنى خاص لأهل إقليم دارفور (غرب السودان)، حيث يمنح الأمل لهم في مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً".

وشدد على ضرورة أن تؤدي الاتفاقية إلى تحسُّن ملموس في حياة الناس.

ودعا غوتيريش الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال بزعامة عبد العزيز الحلو، وجيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، إلى الانضمام إلى عملية السلام بشكل فوري.

واعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، عبر تويتر، أن توقيع الاتفاق "يوم تاريخي آخر بالنسبة إلى السودان ومواطنيه وللمنطقة كلها".

وأضاف: "سيواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف بجانب السودان والسودانيين لتنفيذه".

من جانبها، وصفت منظمة التعاون الإسلامي الاتفاق بأنه "تاريخي، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في السودان".

وناشدت المنظمة في بيان "بقية الأطراف السودانية الدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الانتقالية بهدف التوصل لسلام شامل وعادل ودائم في جميع أنحاء البلاد".

وعلى الصعيد العربي، وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان المريخي، توقيع الاتفاق بـ"اللحظة التاريخية"، داعياً من لم يشارك فيه من الأطراف السودانية إلى الانضمام إلى تلك العملية لتحقيق الاستقرار.

وقال المريخي: إن "قطر لم تكن بعيدة عن ملف السلام في السودان (..)، والمرحلة القادمة هي مرحلة بناء وتطبيق البروتوكولات التي تم التوافق عليها، والتي تحتاج جهداً مماثلاً لصناعة السلام".

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن الاتفاق "خطوة فارقة على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام بالسودان".

وشددت الخارجية، في بيان، على أن بلادها "لن تألو جهداً للعمل على دعم الاستقرار والرخاء والتنمية في كافة ربوعه".

وفي الأردن وصفت وزارة الخارجية، عبر بيان، اتفاق السلام النهائي بالسودان بأنه "إنجاز كبير".

وقالت: إنه "خطوة تاريخية على طريق تكريس الأمن والاستقرار في السودان، وتلبية طموحات الشعب السوداني".

في السياق نفسه رحبت سلطنة عمان بالاتفاق، مشيرة إلى أن سفيرها لدى الخرطوم علي الدرمكي مثّلها في مراسم حفل التوقيع، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

في حين أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن اتفاق السلام في السودان "خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في طي صفحة الصراع العسكري المرير وتحقيق الاستقرار".

ويعد إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة في أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us