سياسة
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بعد حل مجلس النواب.. ملك الأردن يقبل استقالة حكومة عمر الرزاز
قرر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت، قبول استقالة حكومة عمر الرزاز، وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل وزارة جديدة. ويأتي قرار الملك الأردني إثر استحقاق دستوري بعد حل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الأحد الماضي.
بعد حل مجلس النواب.. ملك الأردن يقبل استقالة حكومة عمر الرزاز
ملك الأردن يقبل استقالة حكومة عمر الرزاز، ويكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل وزارة جديدة / Reuters
4 أكتوبر 2020

قرر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت، قبول استقالة حكومة عمر الرزاز، وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل وزارة جديدة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي.

ويأتي قرار الملك الأردني إثر استحقاق دستوري بعد حل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الأحد الماضي.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 74 في دستور المملكة، على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وكان عاهل الأردن قد كلف الرزاز برئاسة الحكومة في 5 يونيو/حزيران 2018، بعد استقالة سلفه هاني الملقي، على وقع احتجاجات شهدتها البلاد ضد قانون ضريبة الدخل المعدل.

وفي يوليو/تموز الماضي حددت هيئة الانتخابات المستقلة 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لانتخاب مجلس النواب الـ19، بموجب مرسوم ملكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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