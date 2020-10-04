قرر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت، قبول استقالة حكومة عمر الرزاز، وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل وزارة جديدة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي.

ويأتي قرار الملك الأردني إثر استحقاق دستوري بعد حل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الأحد الماضي.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 74 في دستور المملكة، على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وكان عاهل الأردن قد كلف الرزاز برئاسة الحكومة في 5 يونيو/حزيران 2018، بعد استقالة سلفه هاني الملقي، على وقع احتجاجات شهدتها البلاد ضد قانون ضريبة الدخل المعدل.

وفي يوليو/تموز الماضي حددت هيئة الانتخابات المستقلة 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لانتخاب مجلس النواب الـ19، بموجب مرسوم ملكي.