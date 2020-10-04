سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نقلت شبكة " CNN" الأمريكية عن أحد مستشاري حملة ترمب الانتخابية قوله: إن "وضع ترمب الصحي خطير ومثير للقلق" / Reuters
4 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

تضارب الأنباء حول الوضع الصحي لترمب بعد إصابته بكورونا. وأردوغان يقول إن بلاده ستطهّر أوكار الإرهابيين في سوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود.

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تضارب الأنباء حول الوضع الصحي لترمب بعد إصابته بكورونا

أعلن مسؤولون في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، أن ترمب "يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا". [TRT عربي]

ونقلت شبكة " CNN" الأمريكية عن أحد مستشاري حملة ترمب الانتخابية (لم تسمه) قوله: إن "وضع ترمب الصحي خطير ومثير للقلق"، وأضاف: أن "ترمب يعاني من حالة تعب وإرهاق، بالإضافة إلى بعض المشاكل التنفسية"، كما نقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع أن "مسؤولي البيت الأبيض لديهم مخاوف جدية بشأن صحة ترمب". [CNN]

في المقابل، أعلن شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي، مساء السبت، أن الحالة الصحية لترمب جيدة جداً، مؤكداً أنه لا يواجه صعوبة في التنفس، وقال في مؤتمر صحفي من المستشفى الذي يتلقى فيه الرئيس العلاج، إن ترمب لا يعاني أي حمى منذ 24 ساعة. [TRT عربي]

أردوغان: سنطهّر أوكار الإرهابيين في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده ستعمل على تطهير أوكار الإرهاب في سوريا بنفسها إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها في هذا الصدد. [TRT عربي]

وأضاف الرئيس التركي: "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانياً حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا", وأردف: "قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا، وأثبتنا أن أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم". [TRT عربي]

ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل إزعاج جميع الأطراف التي تكنّ العداء لها ولشعبها، ومضى قائلاً: "الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها تضع المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية كافة جانباً عندما يتعلق الأمر بتركيا". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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