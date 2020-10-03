سياسة
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آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد نتنياهو على الرغم من العزل العام بسبب كورونا
نظم آلاف الإسرائيليين السبت، احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في خرق لقانون جديد يهدف إلى الحد من المظاهرات المناهضة للحكومة خلال فترة العزل العام بسبب فيروس كورونا.
آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد نتنياهو على الرغم من العزل العام بسبب كورونا
تأتي احتجاجات الإسرائيلين بعد أيام من موافقة البرلمان على قانون جديد للحد من نطاق المظاهرات / Reuters
3 أكتوبر 2020

نظم آلاف الإسرائيليين السبت، احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في خرق لقانون جديد يهدف إلى الحد من المظاهرات المناهضة للحكومة خلال فترة العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد ثلاثة أيام فقط من موافقة البرلمان على قانون جديد للحد من نطاق مثل هذه المظاهرات، والذي يحظر تنظيم مظاهرات على مسافة تزيد على كيلومتر واحد من المنازل، ويفرض تباعداً اجتماعياً أكثر صرامة.

وقالت الحكومة إن القانون الجديد يهدف إلى الحد من إصابات كورونا، فيما يصف منتقدو القانون بأنه ضربة لحرية التعبير.

وكانت معظم الاحتجاجات الليلة صغيرة ومتفرقة في جميع أنحاء البلاد على الرغم من تجمع حشد ضم آلافاً في تل أبيب.

واشتبك عدد من المتظاهرين مع الشرطة وحاولوا إغلاق شوارع المدينة، وقال متحدث باسم الشرطة إنها ألقت القبض على نحو 15 من المحتجين.

وأغلقت إسرائيل معظم اقتصادها وأصدرت تعليمات بعدم الابتعاد عن المنازل أكثر من كيلومتر واحد كلما أمكن ذلك في محاولة لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وتواصل الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب أسلوب معالجته أزمة فيروس كورونا واتهامات الفساد التي تلاحقه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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