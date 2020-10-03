أعلن مسؤولون في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، أن ترمب "يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا".

ونقلت شبكة " CNN" الأمريكية عن أحد مستشاري حملة ترمب الانتخابية (لم تسمه) قوله إن "وضع ترمب الصحي خطير ومثير للقلق"، وأضاف أن "ترمب يعاني من حالة تعب وإرهاق، بالإضافة إلى بعض المشاكل التنفسية".

كما نقلت شبكة "CNN" عن مصدر آخر مطلع أن "مسؤولي البيت الأبيض لديهم مخاوف جدية بشأن صحة ترمب"

بالمقابل، أعلن شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي، مساء السبت، أن الحالة الصحية لترمب جيدة جداً، مؤكداً أنه لا يواجه صعوبة في التنفس.

وقال كونلي، الطبيب والقائد في البحرية، في مؤتمر صحفي من المستشفى الذي يتلقى فيه الرئيس العلاج، إن ترمب لا يعاني أي حمى منذ 24 ساعة.

وفيما أكد كونلي أن الرئيس لا يستخدم الآن الأوكسجين، رفض الإجابة عن أسئلة متكررة لصحفيين عما إذا سبق أن استخدم ترمب الأوكسجين بعد إصابته بالفيروس.

وقال إن ترمب "يتعافى ويتحسن الآن" من أعراض مثل السعال واحتقان الأنف، مؤكداً أنه "في حالة معنوية جيدة للغاية".

تأتي تلك التصريحات بعد نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى عسكري لتلقي العلاج، إثر إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.