استهدف الجيش الأرميني مجدداً صحفيين أتراكاً، كانوا بصدد تغطية الهجمات الأرمينية على المناطق السكنية، في مدينة ترتر الأذربيجانية.

وأفادت وكالات إخبارية تركية السبت، بسقوط قذائف مدفع، قرب مكان وجود مراسلين لشبكة TRT وشبكة IHA التلفزيونيتين، ووكالة الأناضول الإخبارية خلال تغطيتهم الأحداث في الأماكن السكنية المتعرضة للهجمات الأرمينية، وأكدت أن صحفييها نجوا بأعجوبة ولم تُسجل أي إصابات في صفوفهم.

والخميس، استهدف الجيش الأرميني مراسلي عدد من وسائل الإعلام، خلال خمسة أيام من انطلاق الهجوم الأرميني، مثل "ARB TV"، و"Hazar TV"، و"İctimai TV"، و"ATV"، و"BAKU TV"، و"AZERTAC"، ووكالتي أنباء "APA"، و"TURAN".

ومنذ اليوم الأول لبدء الهجمات الأرمينية في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، سقطت قذيفة هاون قرب فريقي شبكة التلفزيون التركي TRT ووكالة الأناضول، اللذين كانا يغطيان استهداف المناطق السكنية المدنية.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ومنذ عام 1992، تحتل أرمينيا نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات) و5 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".