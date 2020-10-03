سياسة
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استدعاء للاستماع.. مديرا "فيسبوك" و"تويتر" أمام الكونغرس الأمريكي 28 أكتوبر
يمثل مديرا شركتي "فيسبوك" و"تويتر"، مارك زوكربيرغ وجاك دورسي، أمام لجنة لمجلس الشيوخ يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، لتقديم إفاداتهما بشأن مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعي عن المحتوى فيها.
استدعاء للاستماع.. مديرا "فيسبوك" و"تويتر" أمام الكونغرس الأمريكي 28 أكتوبر
مديرا "فيسبوك" و"تويتر" يمثلان أمام الكونغرس الأمريكي 28 أكتوبر/تشرين الأول / AFP
3 أكتوبر 2020

يمثل مديرا شركتي "فيسبوك" و"تويتر"، مارك زوكربيرغ وجاك دورسي، أمام لجنة لمجلس الشيوخ يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، لتقديم إفاداتهما بشأن مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعي عن المحتوى فيها.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته عديد من وسائل الإعلام الأمريكية الجمعة.

وكانت اللجنة المذكورة قد صوتت بالإجماع إلى جانب استدعاء مديري شركات "تويتر" و"فيسبوك" و"غوغل"، لعقد جلسة الاستماع حول ما تتمتع به شركات الإنترنت من الإعفاء من المسؤولية عن المحتوى.

ومن المقرر أن يدلي مديرا الشركتين بإفاداتهما عن بُعد عبر تقنية الفيديو.

وكانت الإدارة الأمريكية قد طرحت تعديلاً تشريعياً يهدف إلى الحد من امتيازات شركات الإنترنت، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشركات التي تمتلك مواقع التواصل الاجتماعي بالانحياز السياسي لخصومه.

وقالت شركة "تويتر" إن جلسة الاستماع أمام لجنة التجارة لمجلس الشيوخ يجب أن تركز على "العمل المشترك من أجل حماية الانتخابات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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