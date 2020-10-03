أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أنه في "حال جيدة جداً"، في أول تعليق مصوّر له منذ إعلان إصابته بكوفيد-19.

جاء ذلك في رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، وقال فيها: "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل".

وأضاف: "أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد، أعتقد أنني في حال جيدة جداً، لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام، والسيدة الأولى في حال جيدة جداً" في إشارة إلى زوجته ميلانيا التي أصيبت مثله بكورونا.

وقد وصل الرئيس الأمريكي إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري، على متن مروحية في وقت سابق يوم الجمعة، للعلاج من فيروس كورونا.

ولم يتحدث الرئيس إلى الصحفيين الذين كانوا في انتظاره، وخرج مترجلاً إلى الطائرة في البيت الأبيض.

‏جاء ذلك بعد أن طلب الأطباء نقل الرئيس ترمب إلى المستشفى للتمكن من علاجه بشكل فوري في حال احتاج إلى ذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، في بيان، الجمعة: "بناء على توصية من طبيبه والخبراء الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد (بولاية ميريلاند) خلال الأيام القليلة المقبلة، كإجراء احترازي".

وأوضحت ماكناني أن الرئيس "لا يزال في حالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة ويعمل طوال اليوم".

بدوره، قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي، في بيان: إن "ترمب يتلقى علاجاً تجريبياً ضد كورونا هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية"، بحسب "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن "ترمب يتمتع بمعنويات جيدة، رغم شعوره بتعب وحمى".

وأضاف أنه "تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر "ريجينيرون"، وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد قليل من المرضى".

وأشار البيان إلى أن "زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترمب لا تزال في حالة جيدة مع سعال خفيف وصداع فقط، في حين أن بقية العائلة بحالة جيدة، وجاءت نتائج اختباراتهم سلبية".

والجمعة أعلن ترمب (74 عاماً)، في تغريدة عبر تويتر، أنه وزوجته (50 عاماً) أصيبا بالفيروس وسيدخلان الحجر الصحي.

وأعلن مدير حملة ترامب الانتخابية أن نشاطاته ستنظم عبر الشبكات الافتراضية أو تؤجل، بسبب إصابته بالفيروس.