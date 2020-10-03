سياسة
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نائب وزير الخارجية التركي: ندعم الإزالة الكاملة للأسلحة النووية
قال سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، إن بلاده تدعم بشكل كامل هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مشيراً إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال مشاركة فاعلة لكل الدول.
نائب وزير الخارجية التركي: ندعم الإزالة الكاملة للأسلحة النووية
قال سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، إن بلاده تدعم بشكل كامل هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية / Reuters
3 أكتوبر 2020

قال سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، إن بلاده تدعم بشكل كامل هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مشيراً إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال مشاركة فاعلة لكل الدول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول التركي، الجمعة، خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة إحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

وشدد أونال في كلمته على أنه بات من الأولوية القصوى إزالة الأسلحة النووية التي كانت سبباً في تدمير هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين قبل 75 عاماً.

وأكد نائب وزير الخارجية التركي أن الأسلحة النووية تشكل أزمة خطيرة للأمن الدولي، مطالباً بالعودة إلى المسار المتبع لإزالتها نهائياً.

وتابع قائلاً: "أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) أظهرت مرة أخرى أن الأزمات الدولية من الممكن حلها من خلال التعاون الدولي"، مضيفاً: "فتعددية الأطراف هي أفضل أداة لإيجاد حلول مشتركة، ونزع السلاح هو أحد الركائز الأساسية لهذا الجهد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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