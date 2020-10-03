سياسة
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منظمة الصحة العالمية تشيد باستراتيجية تركيا في مواجهة كورونا
أشاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، بالجهود التي تبذلها الحكومة التركية، واستراتيجيتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). في حين أعرب وزير الصحة التركية، فخر الدين قوجه، عن شكره مكتب المنظمة لإشادته بجهود تركيا.
منظمة الصحة العالمية تشيد باستراتيجية تركيا في مواجهة كورونا
منظمة الصحة العالمية تشيد باستراتيجية تركيا في مواجهة كورونا / Reuters
3 أكتوبر 2020

أشاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا بالجهود التي تبذلها الحكومة التركية، واستراتيجيتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الجمعة حول تنسيق الإبلاغ عن معطيات فيروس كورونا في أوروبا.

وقال المكتب في بيانه: إنه "في إطار مكافحة تركيا لفيروس كورونا وتصديها له نجد أنها رفعت في أغسطس/آب الماضي قدرة إجراء الفحوصات إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في شهر أبريل/نيسان، ونشيد باستراتيجيتها للحد من انتشار الوباء".

وأضاف البيان موضحاً أن "السلطات التركية كانت حريصة كذلك على إجراء الفحوصات للجميع، بما في ذلك من لم تكن تظهر عليهم أية أعراض للفيروس".

ولفت البيان إلى أن "استراتيجية تركيا جعلت النظام الصحي قادراً على الوصول إلى مزيد من الأشخاص، بما في ذلك من لم تظهر عليهم الأعراض"، مضيفاً "ولقد أعطيت أولوية الفحوصات لمن هم عرضة للخطر، وللمشتبه بإصابتهم، وللمخالطين للمشتبه بإصابتهم ولأصحاب الإصابات المؤكدة".

وأشار البيان إلى أن إجراء الفحص هو التدبير الأهم للسيطرة على الفيروس، مضيفاً "ولقد كانت تركيا حريصة على عزل كل المصابين به سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لا، وكانت هذه خطوة استباقية كفيلة بكسر سلسلة العدوى".

من جانبه أعرب وزير الصحة التركية فخر الدين قوجه عن شكره مكتب المنظمة لإشادته بجهود تركيا في مواجهة الفيروس.

وأكد الوزير في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بلاده مستعدة لمشاركة خبراتها في مكافحة الوباء مع الجميع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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