سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020
حماس: جرأة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في تنفيذ الانتهاكات ضد مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، زادت بعد توقيع اتفاقات التطبيع العربية / AA
3 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

فصائل فلسطينية تقول إن اتفاقات التطبيع زادت من الاعتداءات بحق القدس. وأرمينيا تعتزم جلب مرتزقة يونانيين للقتال في أذربيجان.

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    بعد التطبيع.. ارتفاع الاعتداءات بحق القدس

    اعتبرت فصائل فلسطينية، الجمعة، أن اتفاقات تطبيع إسرائيل مع دول عربية زادت من جرأة إسرائيل في الاعتداء على مدينة القدس، ودفعتها إلى مواصلة انتهاكاتها بحق السكان، حسب ما جاء في تصريحات منفصلة لحركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين". [TRT عربي]

    وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، إن "جرأة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في تنفيذ الانتهاكات ضد مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، زادت بعد توقيع اتفاقات التطبيع العربية"، وأضاف أن "استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وهدم منازل المقدسيين وملاحقتهم، هو قمة الاستهتار الصهيوني بمشاعر كل العرب والمسلمين"، مشيراً إلى أن "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس، يؤكد استمرار الاحتلال في سياسة التطهير العرقي وضربه عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية". [TRT عربي]

    من جانبها، اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" أن "ما يقوم به الاحتلال اليوم من جرائم وعدوان يُكذب المزاعم العربية التي قالت إن اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل أوقفت مخططات الضم والانتهاكات بمدينة القدس". [الأناصول]

      أذربيجان: أرمينيا تعتزم جلب مرتزقة يونانيين للقتال ضدنا

      قال نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف إن بلاده حصلت على معلومات تفيد بعزم أرمينيا استقدام مواطنين يونانيين من أصل أرمني للقتال ضد أذربيجان، وأضاف: "وصلت إلينا أنباء من بعض الدول الغربية عن أن أشخاص من أصل أرميني سيأتون للقتال ضد أذربيجان كمحاربين ومرتزقة". [TRT عربي]

      وشدد على أنه "توجد معلومات تفيد بأن مواطنين يونانيين من أصل أرميني سيأتون إلى قره باغ المحتلة ليقاتلوا ضد القوات الأذربيجانية". [TRT عربي]

      ودعا حاجييف في هذا الإطار البلدان الأوروبية المعنية للابتعاد عن استفزازات من هذا القبيل واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنعها، وحذر من أنه في حال مشاركة مواطني هذه الدول في القتال ضد أذربيجان، فإنهم سيكونون هدفاً للجيش الأذربيجاني. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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