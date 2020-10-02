قالت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان الجمعة، إن قيمة الصادرات التركية بلغت 16 ملياراً و13 مليون دولار خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة 28.5% عن أغسطس/آب الماضي.

وأوضحت بكجان في تصريح صحفي، أن قيمة صادرات تركيا خلال هذه الفترة، ارتفعت بنسبة 4.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت بكجان أن قيمة الصادرات التركية في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 34.5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس التعافي من جائحة كورونا ونجاح عملية العودة إلى الحياة الطبيعية.

وذكرت أن قيمة صادرات تركيا تفوق 90% من الواردات خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وأنها بقيت عند مستوى مرتفع للغاية ببلوغه 84.4% خلال الأشهر التسعة من العام الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا أحدثت صدمات كبيرة، ليس فقط في مجال الصحة، ولكن أيضاً في المجال الاقتصادي، وأثرت على التوازنات في النظام العالمي.

وأوضحت أنه في الوقت الذي شهد فيه العالم انكماشاً العام الماضي، حققت تركيا زيادة في صادراتها بنسبة 2.1%، لتحتل المركز السادس عالمياً من بين الـ50 دولة الأكثر تصديراً.

وذكرت بكجان أن أعداد المُصدِّرين في تركيا تجاوزت أعداد المستوردين لأول مرة عام 2018، مشيرة إلى أن الارتفاع بلغ خلال سبتمبر/أيلول العام الحالي 6.8%.

وحول البرنامج الاقتصادي الجديد للفترة 2021-2023، الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق الثلاثاء، قالت بكجان: "سنواصل طريقنا نحو تحقيق الأهداف بطريقة مدروسة وحازمة".

يشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يقوم على ثلاث محاور رئيسية، هي "التوازن الجديد" و"الاقتصاد الجديد" و"التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد"، ويستهدف عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية، دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي، وتقليل التضخم وتحقيق التوازن في الحساب الجاري.