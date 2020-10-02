سياسة
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أنقرة: سنواصل الوقوف بجانب أذربيجان حتى استعادة أراضيها
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مواصلة وقوف تركيا إلى جانب إخوانها الأذربيجانيين في قضيتهم ونضالهم حتى استعادة أراضيهم، موضحاً أن أرمينيا تواصل عدوانها واحتلالها للأراضي الأذربيجانية، منتهكة القانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة.
أنقرة: سنواصل الوقوف بجانب أذربيجان حتى استعادة أراضيها
وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب إخوانها الأذربيجانيين بقضيتهم ونضالهم حتى استعادة أراضيهم / AA
2 أكتوبر 2020

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب إخوانها الأذربيجانيين في قضيتهم ونضالهم حتى استعادة أراضيهم.

جاء ذلك خلال مشاركته مع كبار القادة العسكريين الأتراك في مراسم وضع حجر الأساس لمنشأة إنتاج بطاريات في شركة "أسيلسان" للطاقة بولاية قيصري وسط تركيا.

وأوضح أقار أن أرمينيا تواصل عدوانها واحتلالها للأراضي الأذربيجانية، منتهكة القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، مضيفاً: "إن دعوات وقف إطلاق النار التي أطلقها أولئك الذين لم يقدموا لسنوات حلاً لقضية أذربيجان العادلة بشأن قره باغ، مع بدء أذربيجان الدفاع عن حقوقها، ليست صادقة ولا مقنعة".

وأشار إلى أن أرمينيا استخدمت الدعاية السوداء لمواجهة الانتصارات التي حققتها أذربيجان في الميدان، قائلاً: "أطلقت (أرمينيا) ادعاءات كاذبة حول استخدام مقاتلات تركية خلال المعارك"، ولفت إلى أنها تحاول من خلال هذه الادعاءات خلق تصوُّر بأن تركيا تواجهها، لزيادة الدعم المقدم لها.

وأفاد بأن بلاده ستقف حتى النهاية إلى جانب أذربيجان ضد عدوان أرمينيا، مثلما تقف بعزم وتصميم مع القبارصة الأتراك في مواجهتهم لإدارة جنوب قبرص.

ولفت إلى أن الذين يسعون لخلق الاضطرابات وعدم الاستقرار، مهما فعلوا فإن تركيا ستواصل دائماً العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها استطاعت خلال الفترة الممتدة بين 27 و30 سبتمبر/أيلول الجاري، تحييد ألفين و300 جندي أرميني أثناء عملياتها المضادة للاعتداءات الأرمينية.

ومنذ عام 1992، تحتل أرمينيا نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات) و5 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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