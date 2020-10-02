أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها لدى الأمم المتحدة، ستستمر.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر الجمعة، أن اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية سجّلتها الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة: "ستستمر علاقاتنا متعددة الأوجه مع ليبيا والتي تعود إلى 500 عام، وستستمر أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها لدى الأمم المتحدة".

والخميس سجّلت الأمم المتحدة مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.

ووفقاً لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش صدّق في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.