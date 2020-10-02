سياسة
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الإسلاموفوبيا في أوروبا.. ماكرون: الإسلام يعيش أزمة في جميع أنحاء العالم
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، إن "الدين الإسلامي يعيش أزمة في جميع أنحاء العالم اليوم"، وجادل بأن "هذه الأزمة.. لا نراها في بلادنا فقط"، لافتاً إلى أن المشكلة "مرتبطة بالأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تتسبب في تصلُّب شديد".
الإسلاموفوبيا في أوروبا.. ماكرون: الإسلام يعيش أزمة في جميع أنحاء العالم
ماكرون يقول إن الإسلام يمرّ بأزمة في جميع أنحاء العالم "لا في بلادنا فقط" / AP
2 أكتوبر 2020

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، إن "الدين الإسلامي يعيش أزمة في جميع أنحاء العالم اليوم"، مضيفاً أن ذلك مرتبط "بالخلافات مع الأصوليين".

وجادل الرئيس الفنرسي بأن "هذه الأزمة لا نراها في بلادنا فقط"، زاعماً أن المشكلة "مرتبطة بالأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تتسبب في تصلُّب شديد".

وقال ماكرون إن فرنسا عليها أن تكافح ما سمّاه "الانفصالية الإسلاموية"، داعياً إلى "فهم أفضل للإسلام" وتعليم اللغة العربية".

وأضاف ماكرون: "الإسلام الراديكالي الذي نتحدث عنه الآن (هو) تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قوانين الجمهورية (الفرنسية) وخلق قانون موازٍ له قيم أخرى، وتأسيس نظام آخر للمجتمع".

    وطالب الرئيس الفرنسي كل جمعية ومؤسسة تطلب تمويلاً حكومياً بالتوقيع على "ميثاق علماني".

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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