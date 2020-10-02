قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، إن "الدين الإسلامي يعيش أزمة في جميع أنحاء العالم اليوم"، مضيفاً أن ذلك مرتبط "بالخلافات مع الأصوليين".

وجادل الرئيس الفنرسي بأن "هذه الأزمة لا نراها في بلادنا فقط"، زاعماً أن المشكلة "مرتبطة بالأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تتسبب في تصلُّب شديد".

وقال ماكرون إن فرنسا عليها أن تكافح ما سمّاه "الانفصالية الإسلاموية"، داعياً إلى "فهم أفضل للإسلام" وتعليم اللغة العربية".

وأضاف ماكرون: "الإسلام الراديكالي الذي نتحدث عنه الآن (هو) تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قوانين الجمهورية (الفرنسية) وخلق قانون موازٍ له قيم أخرى، وتأسيس نظام آخر للمجتمع".

وطالب الرئيس الفرنسي كل جمعية ومؤسسة تطلب تمويلاً حكومياً بالتوقيع على "ميثاق علماني".