سيطر الجيش الأذربيجاني على بعض التلال الاستراتيجية بمنطقة ماداغيز في محافظة أغدرة المحتلة خلال ساعات الليل، في إطار عمليته العسكرية لاستعادة أراضيه من الاحتلال الأرميني.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية الجمعة، إن الاشتباكات استمرت طوال الليل بمختلف الجهات على خط الجبهة بين الجانبين.

وأضاف البيان أن الجيش الأذربيجاني تمكن من كسر مقاومة الجيش الأرميني في جهة منطقة جبرائيل-فضولي، وحقق تقدماً ميدانياً.

وأكد البيان أن الجيش الأذربيجاني سيطر على منطقة جبل موروف، وكذلك حرر بعض التلال الاستراتيجية في منطقة ماداغيز بمحافظة أغدرة من الاحتلال الأرميني.

ولفت البيان إلى أن الجيش الأرميني فقد عديداً من جنوده وخمس مركبات مدرعة خلال الاشتباكات في الليل.

وأشار إلى أن المجندين الذين جاؤوا من أرمينيا إلى داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة، رفضوا القتال خشية شدة الاشتباكات والخسائر الفادحة في صفوف الجيش الأرميني.

والأحد اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، مما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضمّ إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.