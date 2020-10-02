اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، القيادي بحركة حماس الشيخ حسن يوسف، وفق مصادر محلية ووسائل إعلام، فيما أصاب جنود آخرون عين شاب فلسطيني بالرصاص، خلال اقتحامهم بلدة سبسطية شمالي الضفة الغربية مساء الخميس.

وفق مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ حسن يوسف (64 عاماً) من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوة عسكرية كبيرة داهمت البلدة انطلاقاً من معسكر عوفر واقتحمت منزل القيادي يوسف واعتقلته ونقلته إلى المعسكر، جنوبي رام الله بالضفة الغربية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن يوسف بعد توقيف دام نحو 15 شهراً، وأمضى يوسف إجمالاً في سجون الاحتلال 21 عاماً، معظمها في الاعتقال الإداري.

ونشط القيادي في حماس مؤخراً في تعزيز التقارب بين حركتَي فتح وحماس.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، أصيب شاب فلسطيني برصاصة في العين، أطلقها عليه جنود إسرائيليون خلال اقتحامهم بلدة سبسطية شمالي الضفة الغربية مساء الخميس.

وقال محمد عازم، رئيس مجلس محلي بلدة سبسطية، لوكالة الأناضول، إن شاباً في التاسعة والعشرين من عمره "أصيب في عينه اليسرى برصاصة لم يُعرف ما إذا كانت حية أم مطاطية، خلال مواجهات في البلدة".

وأضاف أن "الشاب أسير سابق لدى سلطات الاحتلال، وأصيب خلال اقتحام جنود الاحتلال المفاجئ للبلدة"، موضحاً أن الجنود "أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي في مواجهات رشقهم فيها شبان فلسطينيون بالحجارة".

وأوضح عازم أن الشاب المصاب "نُقل إلى مستشفى النجاح بمدينة نابلس لاستئصال عينه اليسرى، بعد أن تأكد للأطباء في مستشفى رفيديا إصابتها بتلف كبير".