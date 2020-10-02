أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وقال ترمب في تغريدة على موقع تويتر: "أُثبتت أصابتي أنا وميلانيا بفيروس كورونا، سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور، سنتخطى هذا معاً".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ترمب والسيدة الأولى ميلانيا دخلا الحجر الصحي في البيت الأبيض.

وأكدت أن الرئيس الأمريكي ألغى مهرجاناً انتخابياً في فلوريدا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خضع الخميس لفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بعد تأكيد إصابة مستشارته هوب هيكس بالوباء.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد عديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن هوب هيكس مستشارة الرئيس الأمريكي، أصيبت بكورونا، بعد إيجابية فحص أُجرِيَ لها للكشف عن الإصابة.

وأشارت المصادر إلى أن هيكس كانت على متن الطائرة الرئاسية يوم الثلاثاء الماضي، لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترمب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

كما حضرت تجمُّع الرئيس ترمب الانتخابي الأربعاء في مينيسوتا.