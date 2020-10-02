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الأمم المتحدة تسجل الاتفاق البحري التركي-الليبي، والرئيس أردوغان يؤكد أن إنهاء احتلال أرمينيا لأراضي أذربيجان شرط لوقف النار.

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الأمم المتحدة تسجل الاتفاق البحري التركي-الليبي

سجلت الأمم المتحدة مذكرة التفاهم الموقَّعة بين تركيا وليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط. ووفقاً لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة الخميس، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صدَّق يوم 30 سبتمبر/أيلول المنصرم على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. [TRT عربي]

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقَّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتَي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. [TRT عربي]

أردوغان يؤكد: إنهاء احتلال أرمينيا لأراضي أذربيجان شرط لوقف النار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إنهاء الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية شرط لوقف إطلاق النار بين الجانبين. وقال أردوغان في كلمة له خلال مشاركته الخميس في افتتاح الدورة التشريعية 27 للبرلمان التركي: "على الغرب المطالبة أولاً بإنهاء الاحتلال الأرميني لأراضي أذربيجان قبل أي وقف لإطلاق النار". [TRT عربي]

وأوضح أن السلام الدائم بالمنطقة يكمن في انسحاب أرمينيا من كل الأراضي الأذربيجانية التي احتلتها. وأضاف: "سنواصل دعم أشقائنا الأذربيجانيين بكل إمكاناتنا انطلاقاً من مبدأ شعب واحد في دولتين". [TRT عربي]