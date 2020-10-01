سجلت الأمم المتحدة مذكرة التفاهم الموقَّعة بين تركيا وليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.

ووفقاً لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة الخميس، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صدَّق يوم 30 سبتمبر/أيلول المنصرم على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقَّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتَي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصدَّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتَي التفاهم، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/كانون الأول.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا.

وتعقيباً على ذلك أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مواصلة حكومة بلاده بحزمٍ حماية حقوق أمتها في إطار القانون الدولي.

وفي تغريدة على تويتر الخميس، قال تشاووش أوغلو: "سجلت الأمم المتحدة مذكرة التفاهم الموقَّعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط".

وأضاف: "سنواصل بحزمٍ حماية حقوق أمتنا في إطار القانون الدولي".