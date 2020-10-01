سياسة
2 دقيقة قراءة
البنتاغون: انتحار 498 جندياً في الجيش الأمريكي عام 2019
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية أن عدد جنود الجيش الذين انتحروا خلال عام 2019 بلغ 498، موزَّعين على القوات البرية والجوية والبحرية وسلاح مشاة البحرية والحرس الوطني وجنود الاحتياط.
البنتاغون: انتحار 498 جندياً في الجيش الأمريكي عام 2019
عدد المنتحرين من الجنود العاملين بلغ 326 عام 2018، بينما وصل إلى 287 عام 2017 / AP
1 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد جنود الجيش الذين انتحروا خلال عام 2019 بلغ 498، حسب ما أورده "تقرير الانتحار السنوي" الصادر عن البنتاغون.

وأوضح التقرير أن 344 من المنتحرين هم من الجنود العاملين، و154 من الاحتياط والحرس الوطني، وذكر أن 142 من الجنود العاملين المنتحرين كانوا يخدمون في القوات البرية، و83 في الجوية، و72 مع البحرية، و47 في سلاح مشاة البحرية.

ولفت التقرير إلى أن عدد المنتحرين من الجنود العاملين بلغ 326 عام 2018، بينما وصل إلى 287 عام 2017.

وأفاد التقرير بأن عدد الذين انتحروا من جنود الاحتياط عام 2019 انخفض إلى 65 مقارنة بـ81 عام 2018 و93 عام 2017.

وأشار إلى انخفاض عدد المنتحرين من الحرس الوطني عام 2019 إلى 89 مقارنة بـ136 عام 2018 و133 عام 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us