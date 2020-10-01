سياسة
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أردوغان: القدس جرحنا النازف ودفاعنا عنها شرف
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له أمام البرلمان، إبراز قضية فلسطين ومعاناة شعبها المظلوم في كل المحافل الدولية، شرف وأولوية لبلاده، مضيفاً أن "قضية فلسطين والقدس هي جرحنا الذي ينزف باستمرار".
أردوغان: القدس جرحنا النازف ودفاعنا عنها شرف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن إبراز قضية فلسطين ومعاناة أهلها "شرف لنا" / AA
1 أكتوبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إنه "شرف لنا أن نبرز قضية فلسطين ومعاناة شعبها المظلوم في كل المحافل الدولية"، مضيفاً أن "قضية فلسطين والقدس هي جرحنا الذي ينزف باستمرار".

وأكّد أردوغان في كلمة له أمام البرلمان التركي، أن "علينا أن نحافظ على مدينة القدس التي تحوي مساجد من الأهم في العالم".

وتابع: "مسألة القدس ليست مسألة عادية، والعثمانيون حملوها فوق أكفهم لحمايتها وجعلوها من أشهر المعالم الإسلامية".

وفي ما يتعلق بالاشتباكات الأخيرة بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية في إقليم قره باغ المحتل من قبل أرمينيا، قال أردوغان إن "السلام الثابت في المنطقة يمر عبر انسحاب أرمينيا بشكل كامل من الأراضي الأذربيجانية المحتلة".

واعتبر الرئيس التركي أن العالم يكيل بمكيالين في الصراع الأذربيجاني الأرميني، مشيراً إلى أن "ملايين الأذربيجانيين يحلمون بالعودة إلى أراضيهم المحتلة، وأرمينيا تحتل هذه الأراضي وتقتل الضعفاء والمدنيين".

وأكّد أن تركيا ستواصل دعم الأشقاء الأذربيجانيين بكل إمكاناتها انطلاقاً من مبدأ "شعب واحد في دولتين".

أمّا بخصوص الخلافات شرقي البحر المتوسط، قال أردوغان "لسنا مع التوتر أو الاضطراب في شرق المتوسط ولكنّا نعمل على حماية حقوقنا".

وأردف: "لا أحد يمكنه سلبنا حقوقنا في البحر المتوسط".

على صعيدٍ آخر، تعهّد الرئيس التركي بأن بلاده ستبذل كل ما بوسعها من أجل وحدة الأراضي السورية، مضيفاً: "سوف نواصل عملياتنا العسكرية على حدودنا مع سوريا والعراق حتى تجفيف منابع الإرهاب بشكل تام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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