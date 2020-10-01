سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020
وزارة الدفاع التركية تدحض مزاعم أرمينية حول استخدام أذربيجان طائرات تركية / AA
1 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

أنقرة تدحض مزاعم أرمينية حول استخدام أذربيجان طائرات تركية، والخزانة الأمريكية تقرّ عقوبات على 17 شخصاً وكياناً داعماً لنظام الأسد.

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      "دعاية سوداء".. أنقرة تدحض مزاعم أرمينية حول استخدام أذربيجان طائرات تركية

      نفت وزارة الدفاع التركية مزاعم تقدمت بها حسابات رسمية أرمينية حول استخدام طائرات مسلحة من دون طيار ومقاتلات تركية ضدها في إقليم قره باغ بأذربيجان. [TRT عربي]

      ووصفت الوزارة في بيان الأربعاء، تلك المزاعم، بـ"الدعاية السوداء" التي تهدف أرمينيا من خلالها إلى زيادة الدعم المقدم لها، عبر خلق تصوُّر بأن تركيا تواجهها. وأكدت أن هذه المزاعم كاذبة ولا تستند إلى أي دليل، مشيرة إلى أن أحداً لم يأخذها على محمل الجد سوى داعمي أرمينيا. [TRT عربي]

      الخزانة الأمريكية تقرّ عقوبات على 17 شخصاً وكياناً داعماً لنظام الأسد

      أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، فرض عقوبات على 17 شخصية وكياناً محسوباً على النظام السوري، وقالت إن المعاقبين يعدّون من أبرز الداعمين لنظام الأسد، حسب ما جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية مساء الأربعاء. [TRT عربي]

      من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العقوبات في تغريدة، وقال: "اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات حكومية وعسكرية فاسدة ورجل أعمال وشركات محسوبين على الأسد يستفيدون من الصراع السوري". [تويتر]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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