سياسة
2 دقيقة قراءة
الخزانة الأمريكية تقرّ عقوبات على 17 شخصاً وكياناً داعماً لنظام الأسد
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 شخصية وكياناً محسوباً على النظام السوري، وقالت إن المعاقَبين يُعدّون من أبرز الداعمين لنظام الأسد، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي إن أفعال المعاقبين الجدد تؤذي الشعب السوري وتطيل أمد معاناته بلا داعٍ.
الخزانة الأمريكية تقرّ عقوبات على 17 شخصاً وكياناً داعماً لنظام الأسد
وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت إجراءات ضد داعمين رئيسيين لنظام الأسد منهم مرتبطون بالفرقة الرابعة في جيش النظام / Reuters
30 سبتمبر 2020

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، فرض عقوبات على 17 شخصية وكياناً محسوباً على النظام السوري، وقالت إن المعاقبين يعدّون من أبرز الداعمين لنظام الأسد، حسب ما جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية مساء الأربعاء.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العقوبات في تغريدة، وقال: "اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات حكومية وعسكرية فاسدة ورجل أعمال وشركات محسوبين على الأسد يستفيدون من الصراع السوري".

وأضاف أن أفعالهم تؤذي الشعب السوري وتطيل أمد معاناته بلا داعٍ، لافتاً إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

ويطالب القرار 2254 (الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015)، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد المدنيين، ويحث على دعم وقف إطلاق النار.

وذكر بيان الخزانة الأمريكية أن الوزارة اتخذت إجراءات ضد داعمين رئيسيين لنظام الأسد مرتبطين بالفرقة الرابعة في جيش النظام، ومديرية الاستخبارات العامة ومصرف سوريا المركزي.

وجاء في البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على 3 شخصيات و13 مؤسسة، إضافة إلى خضر طاهر بن علي، وهو رجل أعمال سوري مرتبط بالنظام ويعمل كوسيط للفرقة الرابعة في الجيش، وشبكة أعماله التي تدر دخلاً للنظام وداعميه.

بدوره، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "أولئك الذين يواصلون الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان".

وأضاف: "بالتزامن مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على ذبح النظام للمدنيين السوريين في "أرمناز" في سوريا، ستستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع أدواتها وسلطاتها لاستهداف أموال كل من يستفيد أو يسهِّل إساءة نظام الأسد إلى الشعب السوري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us