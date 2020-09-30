سياسة
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باكستان تدين تبرئة الهند لمتهمين بقضية مسجد "بابري" وتحذّر من الإسلاموفوبيا
دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الأربعاء، لزيادة الإجراءات ضد موجة الإسلاموفوبيا المتصاعدة حول العالم. كما أدانت وزارة الخارجية الباكستانية تبرئة محكمة هندية لجميع المتهمين في قضية هدم مسجد "بابري" التاريخي في الهند.
باكستان تدين تبرئة الهند لمتهمين بقضية مسجد "بابري" وتحذّر من الإسلاموفوبيا
في 6 ديسمبر/كانون الأول 1992، هدم متشددون هندوس مسجد بابري التاريخي بمدينة فايز أباد بولاية أتربرديش الهندية / AA
30 سبتمبر 2020

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الأربعاء، لزيادة الإجراءات ضد موجة الإسلاموفوبيا المتصاعدة حول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرانس في اجتماع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.

وحذر قريشي من التعصب والتمييز والعنصرية وخطاب الكراهية والعنف القائم على أساس المعتقدات الدينية الآخذ في التصاعد عالمياً.

وأكد قريشي ضرورة زيادة الإجراءات ضد الموجة المتصاعدة من الإسلاموفوبيا في العالم، وبذل الجهود من أجل عالم يسوده السلام وتعيش فيه الحضارات والثقافات المختلفة معاً في وئام واحترام متبادل.

وفي سياق آخر، أدانت باكستان الأربعاء، تبرئة محكمة هندية لجميع المتهمين في قضية هدم مسجد بابري التاريخي بالهند.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أن قرار تبرئة 32 متهماً في قضية مسجد بابري في الهند "قرار مُخزٍ"، ودليل على فشل النظام القضائي. وأكد البيان ضرورة لعب المنظمات الدولية ذات الصلة بالأمم المتحدة دوراً في حماية الأقليات الدينية.

وجامع بابري الذي جرى إنشاؤه في عهد الإمبراطورية البابورية داخل مدينة أيوديها العتيقة التابعة لمقاطعة أوطار براديش، كان محل نزاع بين الهندوس والمسلمين لسنواتٍ طويلة.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 1992، هدم متشددون هندوس مسجد بابري التاريخي في مدينة فايز أباد بولاية أتربرديش الهندية، المبني في القرن السادس عشر من قِبل الإمبراطور المغولي ظهير الدين بابر، مؤسس الإمبراطورية المغولية في الهند، ويعتبر أكبر مساجد الولاية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قضت المحكمة العليا في الهند بمنح ملكية موقع مسجد بابري للهندوس، وتخصيص مكان آخر لبناء مسجد للمسلمين، على الرغم من أن جميع أعمال التنقيب الأثرية في موقع المسجد أظهرت تاريخه الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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