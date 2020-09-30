سياسة
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السفير الأمريكي بإسرائيل: العلاقة بين إسرائيل ولبنان تتحسن والضم تأجل سنةً
قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان إن هناك تحسناً في العلاقات بين إسرائيل ولبنان، إثر المساعي الأمريكية للوساطة في ترسيم الحدود المائية بين البلدين، وأشار إلى أن مشروع الضم لم يُلغَ وقد تم تأجيله سنة واحدة.
السفير الأمريكي بإسرائيل: العلاقة بين إسرائيل ولبنان تتحسن والضم تأجل سنةً
السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان / AFP Archive
30 سبتمبر 2020

أشار السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان إلى وجود تحسن في العلاقات بين إسرائيل ولبنان، إثر المساعي الأمريكية للوساطة في ترسيم الحدود المائية بين البلدين.

وقال فريدمان: إن "العلاقة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية تتحسن، ويمكننا أن نكون متفائلين حيال ذلك".

ولكن السفير الأمريكي استدرك قائلاً: "ما دام حزب الله يحكم هناك فهناك حد واضح للغاية لما يمكن فعله"، دون مزيد من الإيضاحات.

ولم يصدر لبنان تعقيباً فورياً على ما ذكره السفير الأمريكي.

في سياق آخر، أعلن فريدمان أن مشروع الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية لم يُلغَ، وقد تم تأجيله لمدة عام واحد فقط.

وقال فريدمان لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء: "في البيان (الثلاثي، الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي)، قلنا إننا سنؤجل فرض السيادة، هذا لا يعني أنه ألغي، هذا يعني أننا توقفنا حالياً، تم تعليقه لمدة عام وربما أكثر، لكن لم يتم إلغاؤه".

وأُعلن البيان الثلاثي، الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، منتصف الشهر الماضي، وتضمن الاتفاق على تطبيع أبو ظبي علاقاتها مع تل أبيب.

ولاحقاً أعلنت البحرين أيضاً عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وزعمت الإمارات أن اتفاق التطبيع يتضمن وقف إسرائيل عملية ضم الأراضي في الضفة الغربية. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال بعد الإعلان الثلاثي، إن إسرائيل لم تتراجع عن الضم، وإنه ما يزال على الطاولة.

وتسعى إسرائيل إلى ضم قرابة 30% من مساحة الضفة الغربية.

وقال فريدمان: "لقد تقرر الآن مع الحكومة الإسرائيلية استخدام جميع الوسائل لتوسيع الصورة الدبلوماسية لإسرائيل في المنطقة، وهذا يعني التطبيع مع دول الخليج، وجهوداً لنقل السفارات إلى القدس".

وتحاول الإدارة الأمريكية إقناع العديد من الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بالتوازي مع جهود لإقناع دول غربية بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها منتصف عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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