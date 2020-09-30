سياسة
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تركيا تجدد دعوتها لمؤتمر إقليمي بشأن الخلافات شرقي المتوسط
قال وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، خلال استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول في العاصمة أنقرة، إن تركيا لا تزال تجدد دعوتها لعقد مؤتمر إقليمي لمناقشة المشكلات القائمة شرقي البحر المتوسط، وسبل حلها.
تركيا تجدد دعوتها لمؤتمر إقليمي بشأن الخلافات شرقي المتوسط
جاوش أوغلو يجدد دعوة تركيا لعقد مؤتمر إقليمي حول الخلافات شرقي المتوسط / AA
30 سبتمبر 2020

جددت تركيا، الأربعاء، دعوتها لعقد مؤتمر إقليمي لمناقشة المشكلات القائمة شرقي البحر المتوسط، وسبل حلها.

جاء ذلك في حديث وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، خلال استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول في العاصمة أنقرة.

وأوضح جاوش أوغلو أن دبلوماسيي وزارته يعملون حالياً على كيفية عقد المؤتمر والمواضيع التي من الواجب مناقشتها فيه.

وأضاف أن فكرة عقد المؤتمر الإقليمي صدرت عن الرئيس رجب طيب أردوغان، وأنه من الممكن لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط المشاركة فيه حال انعقاده.

وردّاً على سؤال حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص، قال جاوش أوغلو: إن "واشنطن يجب عليها عدم التفريط في حياديتها.. فرفع حظر السلاح عن قبرص الجنوبية ولو جزئياً، لم يكن قراراً صائباً".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وبينما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشاكل، يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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