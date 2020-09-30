أدى الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح أميراً للبلاد بعد وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة عن 91 عاماً.

وأصبح الشيخ نواف (83 عاماً) الأمير السادس عشر للكويت، في حين تتحضر الكويت لعودة جثمان الأمير الراحل في وقت لاحق.

ودعا أمير الكويت الجديد في كلمة أمام مجلس الأمة (البرلمان)، عقب أداء اليمين الدستورية، إلى العمل على مواجهة التحديات بوحدة الصف، متعهداً بالحفاظ على أمن بلاده واستقرارها.

وقال نواف الأحمد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "أعاهد الله والشعب، وأعاهدكم أن أبذل كل جهدي لأمن واستقرار الكويت".

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وأضاف: "يواجه وطننا اليوم ظروفاً دقيقة وتحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها إلا بوحدة الصف وتضافر الجهود".

واستطرد: "سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قدم الكثير لوطنه وأمته، ورحل عنا إلى الدار الآخرة رمزاً شامخاً من رموزنا الخالدين، نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة والتي ستظل نبراساً هادياً".

وتابع: "نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي كدولة تحترم القانون والمؤسسات".

وقبل كلمته تلا الشيخ نواف الأحمد نص اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميراً جديداً للكويت، قائلاً: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وفي الكويت "إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً"، بحسب الدستور وقانون توارث الإمارة، إذ تنص المادة الرابعة من الدستور، والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة، على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح".

ومنذ 14 عاماً يشغل الشيخ نواف منصب ولي عهد الأمير الراحل، وذلك بعد سنوات من تعلم القيادة في "بيوت الحكم"، والتدرج في مناصب أمنية رفيعة المستوى، حتى وصف بأنه "الأب الروحي للأمن والاستقرار".

ويعد نواف (83 عاماً) الأمير السادس عشر للكويت، خلفاً للراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية الثلاثاء في الولايات المتحدة، حيث كان يتلقى العلاج.