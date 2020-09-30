أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، أن القوات الأرمينية استهدفت مدينة ترتر بقذائف المدفعية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القصف المدفعي لمدينة ترتر جرى في ساعات الصباح الباكر، وأنه أدى إلى خسائر في البنية التحتية المدنية.

وأشار البيان إلى أن المعلومات الأولية الواردة من المدينة تفيد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين من جراء القصف المدفعي.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها المسلحة استطاعت تحييد ألفين و300 جندي أرميني، خلال عملياتها المضادة للاعتداءات الأرمينية التي بدأت الأحد الماضي، موضحة أن العمليات العسكرية الأذربيجانية تهدف إلى استعادة الأراضي المحتلة من قبل أرمينيا.

وأضاف البيان أن تحييد العدد المذكور من جنود الجيش الأرميني جرى خلال الفترة الممتدة بين 27 و30 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيراً إلى أن القوات الأذربيجانية تمكنت أيضاً من تدمير 130 دبابة وآلية مدرعة، وأكثر من 200 نظام صواريخ ومدفعية، ونحو 25 نظام دفاع جوي و5 مستودعات للذخيرة.

ولفت البيان إلى أن الجيش الأذربيجاني خاض اشتباكات عنيفة مع القوات الأرمينية طوال الليلة الماضية، وأن الاشتباكات مستمرة في كل الجبهات.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية.

ورداً على العدوان نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مشاهد توثق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".