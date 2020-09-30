سياسة
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الولايات المتحدة.. بدء وقائع قضية مرفوعة ضد حفتر لارتكابه جرائم حرب
بدأت في الولايات المتحدة وقائع محاكمة للجنرال الانقلابي الليبي خليفة حفتر، بعد أن رفعت مواطنة أمريكية من أصل ليبي ضده شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب واختطاف وتصفيات تعسفية.
الولايات المتحدة.. بدء وقائع قضية مرفوعة ضد حفتر لارتكابه جرائم حرب
حفتر متهم  بارتكابه جرائم حرب وأخرى إنسانية مثل التعذيب، والاختطاف، والتصفيات التعسفية / Reuters
30 سبتمبر 2020

بدأت الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية وقائع وجلسات القضية المرفوعة ضد الجنرال الليبي الانقلابي خليفة حفتر، قائد المليشيات المسلحة شرقي ليبيا، على خلفية "ارتكابه جرائم حرب".

القضية التي رفعتها المواطنة الأمريكية من أصل ليبي عائدة الزغاللي، أمام المحكمة الفيدرالية بمنطقة الإسكندرية التابعة لولاية فيرجينيا، يحاكم فيها حفتر لـ"ارتكابه جرائم حرب وأخرى إنسانية مثل التعذيب، والاختطاف، والتصفيات التعسفية".

محامي عائدة الزغاللي قال إن موكلته تعرضت للتعذيب وجرائم الحرب في ليبيا علي يد حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، مطالباً قاضي المحكمة بمحاكمة الجنرال الانقلابي كمجرم حرب.

ويتابع هذه القضية أيضاً فريق مكون من محامين توجههم مؤسسة اتحاد الأمريكيين الليبيين بالعاصمة واشنطن.

وفي بيان صادر عنه حول جلسة الثلاثاء، قال عصام عميش، رئيس الاتحاد المذكور: "لدى حفتر ماضٍ كبير في جرائم الحرب والجرائم الإنسانية، الكفيلة بوضعه في السجن، ولن يكون له مكان بمستقبل ليبيا".

وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي الأشهر الماضية رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.

وطالبت العائلات بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.

ويمتلك حفتر 17 عقاراً مسجلاً في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارت.

وكون حفتر هذه العقارات خلال الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن الماضي حينما لجأ إلى الولايات المتحدة، وحتى عام 2011 الذي عاد فيه إلي ليبيا مجدداً.

وسبق أن أشار محامون في القضية إلى أنه في حال لم يواجه حفتر الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطول ممتلكاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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