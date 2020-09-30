سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 سبتمبر/أيلول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 30 سبتمبر/أيلول 2020
وفاة أمير الكويت ومجلس الوزراء يعين ولي العهد أميراً للبلاد / Reuters
30 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

وفاة أمير الكويت ومجلس الوزراء يعين ولي العهد أميراً للبلاد، مباحثات تركية مع الولايات المتحدة وأذربيجان حول الاعتداءات الأرمينية.

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    الكويت.. مجلس الوزراء يعين ولي العهد أميراً للبلاد ودول عربية تعلن الحداد

      أعلنت الحكومة الكويتية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً للبلاد، خلفاً لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الثلاثاء. وينص الدستور الكويتي على أن ولي العهد يصبح بشكل تلقائي أميراً للبلاد، ويتولى السلطة بعد أداء اليمين في البرلمان. [TRT عربي]

      وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح عقب اجتماع للمجلس: "عملاً بإعمال الدستور بشأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي الشيخ نواف الأحمد أميراً لدولة الكويت. تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوماً". [TRT عربي]

      ومن جانبها نعت دول عربية الثلاثاء، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، عقب إعلان وفاته رسمياً، منها 5 دول أعلنت الحداد بين 3 أيام و40 يوماً. [TRT عربي]

      مباحثات تركية مع الولايات المتحدة وأذربيجان حول الاعتداءات الأرمينية

        بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الاعتداءات الأرمينية الأخيرة على أذربيجان وملف شرقي المتوسط، فضلاً عن قضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن وأوبراين، بحسب بيان صادر عن متحدث الرئاسة التركية. [TRT عربي]

        وشدد قالن على أن "تركيا ستواصل دعم وحدة أراضي أذربيجان واستقلالها، وعلى أرمينيا الانسحاب من إقليم قره باغ والمناطق المجاورة له، من أجل توفير السلام والاستقرار الإقليميين". وأضاف قالن أن على أرمينيا إنهاء هجماتها على أذربيجان، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات لحل الأزمة، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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