سياسة
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"العدالة والتنمية" يؤكد أن حل مشكلة قره باغ إنهاء الاحتلال الأرميني
أكد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم أن مشكلة إقليم قره باغ ستُحل بمجرد مغادرة أرمينيا للأراضي التي تحتلها. وشدد المتحدث باسم الحزب على أن تركيا وأذربيجان دولتان تشتركان في مصير ومستقبل وقيم واحدة، مبيناً أن من حق باكو الدفاع عن أراضيها.
"العدالة والتنمية" يؤكد أن حل مشكلة قره باغ إنهاء الاحتلال الأرميني
جليك: حل مشكلة إقليم قره باغ في إنهاء الاحتلال الأرميني / AA
29 سبتمبر 2020

أكد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم أن مشكلة إقليم قره باغ ستحل بمجرد مغادرة أرمينيا للأراضي التي تحتلها.

وأوضح المتحدث باسم الحزب عمر جليك في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن تركيا ستواصل دائماً الوقوف بجانب الأشقاء الأذربيجانيين.

وشدد على أن تركيا وأذربيجان دولتان تشتركان في مصير ومستقبل وقيم واحدة، مبيناً أن من حق باكو الدفاع عن أراضيها.

ولفت إلى أن منطقة قره باغ أراضٍ أذربيجانية وأرمينية تحتلها، مضيفاً: "مشكلة قره باغ ستُحل بمجرد مغادرة أرمينيا للأراضي المحتلة، والمقاربة التي توصي أذربيجان بضبط النفس لا يمكن قبولها".

وأكد جليك ضرورة أن يدين العالم أرمينيا التي يشكل اعتداؤها على مناطق مدنية أذربيجانية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على العدوان، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأحد، مشاهد توثِّق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات) و5 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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