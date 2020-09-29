كشفت مصادر أمنية عن استعانة أرمينيا بمليشيات تنظيم YPG/PKK الإرهابي، في استهداف المدنيين على الجانب الأذربيجاني، خلال الاشتباكات الدائرة على جبهة إقليم قره باغ، حسب وكالة الأناضول.

وحسب المصادر ذاتها، فإن أرمينيا توصلت إلى اتفاق مع PKK، خلال يوليو/تموز الماضي، يتضمن نقل قرابة 300 من مليشيات YPG/PKK عبر الحافلات إلى أرمينيا وإقليم قره باغ.

وأضافت أن مليشيات المنظمة الإرهابية دربت نظيراتها الأرمنية في قره باغ، إذ تلقت تدريبات لاستهداف السكان المدنيين.

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على العدوان الأرميني، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأحد، مشاهد توثق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات) و5 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.